Lituania: attacco hacker al ministero degli Esteri, trafugati “importanti documenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni “importanti documenti” sono stati trafugati dal ministero degli Esteri della Lituania in seguito a un attacco informatico. È quanto riferito dal consigliere presidenziale per la politica estera, Asta Skaisgirite, cui hanno fatto eco le parole del capo dello Stato, Gitanas Nauseda, secondo cui si tratta di un fatto che potrebbe danneggiare gli alleati di Vilnius. "È in corso un'indagine, senza dubbio valuteremo i danni causati da questo attacco informatico. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che mostrano che alcune informazioni sono state trafugate. E queste informazioni sono classificate come segrete", ha detto il presidente lituano citato dal portale “Delfi”. Secondo Nauseda, la fuga di queste informazioni "può causare gravi danni, soprattutto nei confronti degli alleati" ma, dato che le indagini sono ancora in corso, non è ancora possibile “rivelare pubblicamente" la reale entità dell’attacco. (Sts)