Libano: rimozione sussidi carburante, Aoun convoca governatore Banca centrale

- Ha suscitato forti reazioni politiche e popolari la decisione, annunciata questa notte dalla Banca del Libano (Bdl), di interrompere i sussidi agli importatori di carburante, aprendo la strada a un aumento dei prezzi che rischia di acuire la crisi economico-finanziaria e le gravi tensioni sociali attualmente in corso nel Paese dei cedri. In mattinata il presidente Michel Aoun ha convocato al palazzo presidenziale di Baabda il governatore della Bdl, Riad Salamé: secondo il quotidiano “L’Orient le Jour”, durante l’incontro Salamé ha affermato di aver preso la decisione non potendo più mantenere i sussidi senza intaccare le riserve obbligatorie della Banca, misura che d’altra parte richiederebbe l’autorizzazione del parlamento. Dura la reazione del primo ministro uscente del Libano, Hassan Diab, che ha qualificato la mossa come “illegale” e chiesto al ministro dimissionario delle Finanze, Ghazi Wazni, di renderlo noto ufficialmente a Salamé. La rimozione dei sussidi avrebbe dovuto essere effettuata gradualmente, ha sottolineato Diab, in attesa dell’introduzione della tessera di razionamento per i cittadini più bisognosi, meccanismo approvato dalle autorità ma non ancora attuato concretamente. (segue) (Res)