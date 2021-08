Libano: rimozione sussidi carburante, Aoun convoca governatore Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio il premier ha convocato una riunione urgente per discutere di eventuali vie d’uscita dalla crisi, mediante un disegno di legge. Aspra anche la reazione di Gebran Bassil, genero di Aoun e leader del Movimento patriottico libero (Mpl): “Mentre la tessera di razionamento è quasi pronta e il governo è prossimo alla formazione, il governatore ha preso una decisione esplosiva, con il sostegno di coloro che non vogliono un governo. Salamé è il governatore della Banca centrale ma non del Paese”, ha scritto Bassil sul suo profilo Twitter. “Il presidente dell Repubblica e il primo ministro, oltre alla popolazione, devono impedire il complotto”, ha aggiunto il politico maronita, definendo la decisione “un crimine qualificato” e “un nuovo colpo di Stato” e invitando il partito e la popolazione a “prepararsi per la mobilitazione”. (segue) (Res)