Libano: rimozione sussidi carburante, Aoun convoca governatore Banca centrale (3)

- Già prima dell’appello di Bassil, d’altra parte, i cittadini hanno inscenato proteste in diverse regioni del Paese, bloccando strade e vie di comunicazione nel Nord, nel Sud e nella regione interna della Bekaa. In attesa delle nuove tariffe fissate dal governo, la maggioranza delle stazioni di servizio ha chiuso i battenti, come anche diverse panetterie e punti vendita di bombole di gas. Si sono mobilitati anche i sindacati con il presidente della Confederazione generale dei lavoratori libanesi (Cgtl), Bechara Asmar, che ha minacciato di chiedere ai dipendenti pubblici e privati di non recarsi sul posto di lavoro nel caso in cui la decisione sia mantenuta. “La Cgtl è contro la rimozione dei sussidi sui medicinali e gli idrocarburi in assenza di un piano alternativo”, ha detto Asmar durante una conferenza stampa. (segue) (Res)