Speciale scuola: Usa, California, per gli insegnanti obbligo di vaccinazione o test periodici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato sarà il primo negli Usa a imporre questi requisiti. Iniziative simili sono state prese in singole città. Alcuni Stati, inoltre, stanno adottando misure che riguardano più in generale i dipendenti pubblici. Anche nel settore privato, realtà come la Borsa di New York e McDonald, hanno imposto obblighi. Il segretario all’Istruzione degli Stati Uniti, Miguel Cardona, si è detto favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti gli insegnanti e per il personale non docente delle scuole. “La vaccinazione è il modo migliore per aprire le nostre scuole”, ha dichiarato durante un evento virtuale della National Press Foundation. (Nys)