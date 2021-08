Speciale scuola: Regno Unito, ministra alle Pari opportunità Badenoch verso nomina al ministero dell’Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kemi Badenoch, attuale ministra delle Pari opportunità del Regno Unito, potrebbe guidare il dicastero dell'Istruzione in sostituzione del ministro in carica, Gavin Williamson. Come riporta il quotidiano "The Guardian", Williamson non ha mai goduto di molta "popolarità" e dopo le voci che si erano rincorse sul rimpasto del governo, sembra che adesso i tempi siano maturi. Badenoch gode del sostegno da parte del Partito conservatore e, il ruolo di segretario dell'erario al Tesoro, le ha permesso di avvicinarsi al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, che al momento sembra godere di ampio consenso tra i Tories. Definita “estremamente talentuosa” e “con un futuro brillante”, Badenoch ha avuto un ruolo di primo piano nella pubblicazione del discusso report sulla razza e le diseguaglianze etniche. Tuttavia, rileva la testata, il suo operato ha sollevato critiche a causa della scarsa considerazione per la comunità transgender. (Rel)