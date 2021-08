Speciale scuola: Cina-Usa, ufficio Taiwan in Lituania, Pechino invita Washington a rispettare accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, cioè il principale organo che gestisce gli affari attraverso lo Stretto, ha criticato il governo cinese per il suo tentativo di impedire ad altri Paesi di stringere relazioni con l'isola di Taiwan. "La Repubblica di Cina (designazione formale per Taiwan) è un Paese sovrano, l'isola non appartiene alla Repubblica popolare cinese", ha dichiarato il Consiglio in una nota. In precedenza, il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha annunciato che l'isola avrebbe aperto un ufficio di rappresentanza in Lituania basato a Vilnius e si sarebbe chiamato "Ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania". A sua volta, il ministro dell'Economia e dell'innovazione della Lituania, Aushrine Armonaite, ha affermato che anche la Lituania aprirà un ufficio commerciale a Taiwan tra ottobre e novembre. Pechino ha messo in guardia sulle conseguenze di tali iniziative. "Lo scopo dei 110 uffici di Taiwan all'estero è rafforzare la cooperazione nei settori dell'economia, dell'istruzione, della cultura e della salute, nonché approfondire gli scambi interpersonali", ha affermato Joanne Ou, la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan. "L'ufficio di rappresentanza di Taiwan in Lituania segue lo stesso obiettivo", ha precisato la portavoce, auspicando un "rafforzamento dell'amicizia con Vilnius". "In quanto membro della comunità internazionale, Taiwan ha il diritto di impegnarsi in una cooperazione bilaterale con altri Paesi", ha aggiunto la portavoce taiwanese. (Cip)