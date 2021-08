Speciale scuola: Flc Cgil, sbagliato introdurre green pass unilateralmente con ricadute sul rapporto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccinarsi è un dovere civico, a maggior ragione se si lavora in una qualunque struttura dedicata all'istruzione: non è un caso che già a novembre del 2020 avevamo chiesto una corsia preferenziale per il personale che opera in questi contesti. Lo afferma Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil, commentando la Circolare della ministra dell'Università Maria Cristina Messa che sta arrivando negli Atenei, in applicazione al recente Decreto Legge che ha deciso di estendere il green pass anche all'università, non solo al personale degli atenei ma anche a tutti gli studenti e le studentesse. "In questa scelta, però, vediamo alcune incongruenze. Dall'inizio della pandemia i diversi DPCM hanno infatti lasciato sempre amplissima libertà agli atenei, assegnandoli la facoltà di predisporre liberamente i propri piani di organizzazione della attività in presenza e a distanza. Di più: diversamente da tutti gli altri settori (dalla scuola alle spiagge, dalle aziende ai ristoranti), il governo ha deciso di non prevedere per le università un protocollo nazionale di sicurezza. Così, ogni ateneo ha scelto proprie regole, spesso diverse dagli altri, su limiti e modalità di accesso alle aule, distanze da mantenere, persino i tempi di quarantena dei libri. Se una scelta nazionale deve esser fatta, e da tempo lo chiediamo ritenendo questa diversificazione pericolosa per la tenuta del sistema universitario, allora ci sarebbe parso naturale partire dalla costruzione di protocolli di sicurezza comuni, oltre che da indicazioni uniformi sulle modalità didattiche dei corsi e degli esami a distanza". Crediamo che aver introdotto un provvedimento come il green pass per le università come per le scuole che ha pesanti ricadute sulla gestione amministrativa e sul rapporto di lavoro senza alcun confronto sia stato un errore. "Il personale dell'università ha riposto subito alla campagna di vaccinazione ed è sbagliato dare l'idea che senza un provvedimento specifico non si sarebbero raggiunti i risultati necessari a garantire la più alta copertura possibile. Peraltro larga parte dei lavoratori e delle lavoratrici sono vaccinati, pur tenendo conto che spesso svolgono attività (in presenza e in smartworking) che non li portano a contatto con gli studenti o con il pubblico", prosegue Sinopoli. "In ogni caso, non accetteremo penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici, mentre i tamponi dovranno essere gratuiti per loro come per gli studenti." Se lo chiedono le aziende ci mancherebbe che non lo fosse per chi lavora nel pubblico. (Rin)