Speciale scuola: Letta, fare tutto possibile perché lezioni siano in presenza

- "La missione che tutti abbiamo è che l'anno prossimo la scuola sia in presenza. Su questo non possono esserci mezze misure o un 'piano b". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo ad "In onda" su La7. "Tutto ciò che è necessario per mantenere al scuola in presenza deve essere fatto", ha aggiunto in merito alla possibilità di un obbligo vaccinale per tenere le scuole aperte. (Rin)