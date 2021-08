Afghanistan: governo offre a talebani accordo per condivisione del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del governo dell’Afghanistan impegnata nei colloqui a Doha avrebbe offerto ai talebani un accordo di condivisione del potere in cambio della fine dell’offensiva e delle violenze che hanno consentito in pochi giorni agli insorti di conquistare ben dieci capoluoghi di provincia. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, la proposta consentirebbe ai talebani di condividere il potere in cambio di un'interruzione dell'offensiva lanciata lo scorso maggio a fronte dell'inizio del ritiro delle forze Usa e Nato, che dovrebbe essere completato entro la fine di agosto. (segue) (Res)