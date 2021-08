Afghanistan: governo offre a talebani accordo per condivisione del potere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta offerta ai talebani dalla delegazione del governo di Kabul guidata da Abdullah Abdullah, capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, giunge mentre oggi gli insorti hanno annunciato la conquista della città di Ghazni, capoluogo dell’omonima provincia, nell’est dell’Afghanistan, situata a soli 150 chilometri a sudovest di Kabul. Si tratta del decimo capoluogo di provincia a cadere in meno di una settimana, dopo la conquista di Faizabad, principale centro del Badakhshan, di Pul-e-Khumri e Farah, oltre che di Kunduz, Sar-e-Pul, Taloqan, Zaranj, Sheberghan e Aybak. Nel frattempo, le forze del governo afgano riferiscono di aver respinto questa notte non meno di sei attacchi lanciati dai talebani contro le città di Herat e Qal-e-Naw, capoluogo della provincia di Baghdis. “Almeno 30 talebani sono stati uccisi, e decine di altri sono stati feriti”, ha detto il governatore provinciale, Abdul Saboor Qani, citato dall’emittente afgana “Tolo News”. (Res)