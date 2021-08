Roma: minuto di silenzio in Assemblea capitolina per morte Belvisi di Italia nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina si è aperta con un minuto di silenzio per la morte di Mirella Belvisi, vicepresidente della sezione Italia nostra Roma e anche ex consigliera capitolina dei Verdi. A chiederlo la consigliera capitolina dei Verdi, Simona Ficcardi, che ha spiegato: "Lascia orfano un movimento ecologista che crede nella vivibilità come forma di aggregazione ed è mosso dalla passione per la cura del territorio. Tra le sue battaglie storiche si ricordano quelle sul parco di Tor Marancia e dell'Appia Antica fino a quella recente per la difesa del centro storico di Roma. Ho protocollato una mozione ex 58 perchè le sia dedicato il parco di Tor Marancia". (Rer)