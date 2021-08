Libano: proteste dopo stop sussidi carburante, presidente convoca governatore Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha suscitato forti reazioni politiche e popolari la decisione, annunciata questa notte dalla Banca del Libano (Bdl), di interrompere i sussidi agli importatori di carburante, aprendo la strada a un aumento dei prezzi che rischia di acuire la crisi economico-finanziaria e le gravi tensioni sociali attualmente in corso nel Paese dei cedri. In mattinata il presidente Michel Aoun ha convocato al palazzo presidenziale di Baabda il governatore della Bdl, Riad Salamé: secondo il quotidiano “L’Orient le Jour”, durante l’incontro Salamé ha affermato di aver preso la decisione non potendo più mantenere i sussidi senza intaccare le riserve obbligatorie della Banca, misura che d’altra parte richiederebbe l’autorizzazione del parlamento. Dura la reazione del primo ministro uscente del Libano, Hassan Diab, che ha qualificato la mossa come “illegale” e chiesto al ministro dimissionario delle Finanze, Ghazi Wazni, di renderlo noto ufficialmente a Salamé. La rimozione dei sussidi avrebbe dovuto essere effettuata gradualmente, ha sottolineato Diab, in attesa dell’introduzione della tessera di razionamento per i cittadini più bisognosi, meccanismo approvato dalle autorità ma non ancora attuato concretamente.Nel pomeriggio il premier ha convocato una riunione urgente per discutere di eventuali vie d’uscita dalla crisi, mediante un disegno di legge. Aspra anche la reazione di Gebran Bassil, genero di Aoun e leader del Movimento patriottico libero (Mpl): “Mentre la tessera di razionamento è quasi pronta e il governo è prossimo alla formazione, il governatore ha preso una decisione esplosiva, con il sostegno di coloro che non vogliono un governo. Salamé è il governatore della Banca centrale ma non del Paese”, ha scritto Bassil sul suo profilo Twitter. “Il presidente dell Repubblica e il primo ministro, oltre alla popolazione, devono impedire il complotto”, ha aggiunto il politico maronita, definendo la decisione “un crimine qualificato” e “un nuovo colpo di Stato” e invitando il partito e la popolazione a “prepararsi per la mobilitazione”.Già prima dell’appello di Bassil, d’altra parte, i cittadini hanno inscenato proteste in diverse regioni del Paese, bloccando strade e vie di comunicazione nel Nord, nel Sud e nella regione interna della Bekaa. In attesa delle nuove tariffe fissate dal governo, la maggioranza delle stazioni di servizio ha chiuso i battenti, come anche diverse panetterie e punti vendita di bombole di gas. Si sono mobilitati anche i sindacati con il presidente della Confederazione generale dei lavoratori libanesi (Cgtl), Bechara Asmar, che ha minacciato di chiedere ai dipendenti pubblici e privati di non recarsi sul posto di lavoro nel caso in cui la decisione sia mantenuta. “La Cgtl è contro la rimozione dei sussidi sui medicinali e gli idrocarburi in assenza di un piano alternativo”, ha detto Asmar durante una conferenza stampa.La Banca centrale del Libano (Bdl) ha annunciato questa notte che fornirà una linea di credito per gli importatori di carburante al prezzo di mercato, ponendo così fine ai sussidi per l’acquisto della risorsa. La decisione è stata rivendicata nella mattinata di oggi, con un breve comunicato in cui la Banca afferma che “è il momento di passare dalle sovvenzioni che fanno il profitto di commercianti e incettatori al sostegno diretto ai cittadini”. Con ogni probabilità la mossa farà aumentare bruscamente i prezzi, in un Paese già colpito da una grave crisi economica e finanziaria e da una dura crisi energetica, che rischia di far chiudere negozi e ospedali e ha provocato violenze tra consumatori e automobilisti in cerca di benzina. La carenza di carburante attualmente in corso nel Paese dei cedri è dovuta in parte al contrabbando verso la vicina Siria, e in parte all’incapacità del governo – a corto di liquidità – di garantire consegne di merce importata. Le autorità hanno cominciato a ridurre i sussidi a seguito della crisi, con la valuta libanese che viene attualmente scambiata a 20.000 per un dollaro sul mercato nero (mentre il tasso di cambio ufficiale è fissato a 1.500 per uno).Il prezzo della benzina è aumentato di più del 220 per cento nel giro di un anno, suscitando il panico tra la popolazione e ampliando il mercato nero. La decisione della Banca centrale potrebbe permettere di ridurre le carenze, ma aumenterà la tensione sociale, in un Paese in cui il 50 per cento della popolazione vive attualmente sotto la soglia di povertà. A più di un anno dalla devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, il Paese è inoltre tuttora privo di un governo nel pieno delle sue funzioni, dopo il fallito tentativo dell’ex primo ministro Saad Hariri di formare un nuovo esecutivo a causa di dissapori con il presidente della Repubblica, Michel Aoun.Nei giorni scorsi, il Paese ha registrato nuovi e violenti scontri a causa della penuria di carburante: solo lo scorso 8 agosto, almeno tre persone sono rimaste uccise in scontri presso stazioni di rifornimento nel nord. Secondo l’agenzia di informazione “Nna”, due persone sono morte a Tripoli, rispettivamente nel quartiere di Bab el Tebbané e nella località di Bakhaoun a Denniyé, sempre nel nord del Libano. Nel primo caso una lite nei pressi di una stazione di carburante è sfociata in un vero e proprio scontro a fuoco in cui sono state impiegate anche granate, con un morto e alcuni feriti. A Bakhaoun, sempre durante una rissa davanti ad una stazione di servizio sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco che hanno provocato un morto. In base alle informazioni riportate dall’emittente “Sky News Arabia”, la persona che ha esploso il colpo d’arma da fuoco si è consegnata alle forze di sicurezza libanesi, ma ciò non avrebbe placato le tensioni con i familiari che avrebbero circondato l’abitazione dell’uomo sparando colpi di pistola e fucile prima dell'intervento dell'esercito libanese. (Res)