Calabria: Orsomarso e Gallo, svolta radicale su porti Bagnara Calabra e Sibari (2)

- Orsomarso e Gallo hanno aggiunto: "Sarebbe stato utile e opportuno investire in tal senso già negli anni passati. La precedente giunta regionale, a guida centrosinistra, tuttavia, si è mostrata insensibile rispetto alle esigenze del territorio e alle potenzialità dello stesso, in qualche caso addirittura negando il riconoscimento di porto turistico a realtà che già da decenni erano note ed attive in questo ambito". Quindi i due assessori della giunta regionale calabrese hanno concluso: "Ripariamo dunque a un grave torto, privilegiando, inoltre, una prospettiva di sviluppo che punta dichiaratamente sulla nautica: un impegno assunto trova concretezza. Andremo avanti su questa strada, per fare in modo che la Calabria cresca facendo tesoro delle proprie infinite ricchezze naturali". (Ren)