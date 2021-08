Covid: Spagna, vaccino nazionale potrebbe essere pronto all'inizio del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino spagnolo contro il Covid-19 sviluppato dalla casa farmaceutica Hipra, Phh-1V, dovrebbe arrivare sul mercato all'inizio del 2022. Lo ha dichiarato la ministra della Scienza e dell'Innovazione spagnola Diana Morant, parlando all'emittente "24 Horas". "Pensano (la casa farmaceutica) di iniziare ad avviare la produzione delle dosi ad ottobre in modo che entro la fine dell'anno sarà in produzione, per poi entrare sul mercato all'inizio del 2022", ha affermato la ministra facendo notare che la casa farmaceutica Hipra punta a produrre un vaccino molto avanzato che possa rispondere anche alle varianti del virus. "Vogliamo che il vaccino spagnolo superi quelli esistenti", ha sottolineato la ministra Morant. (Spm)