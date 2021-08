Inps: da lunedì via a delega identità digitale per impossibilitati all’utilizzo servizi on line.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A decorrere dal 16 agosto il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online Inps può delegare un’altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto". Lo ha previsto la circolare Inps che conferma anche la data del 30 settembre 2021 di dismissione del Pin Inps in favore delle identità digitali Spid, Cie e Cns per l’autenticazione e l’accesso ai servizi web Inps. Che in una nota ha affermato: "Con questa funzionalità, Inps ha voluto dare precedenza all’esigenza dei cittadini che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online, fornendo uno strumento che consente al delegato di accedere ugualmente ai servizi on line. Questa operazione si inserisce in accordo con le attività che il Ministro per l’innovazione e la transizione digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale sta mettendo in campo per rendere più facile per i cittadini l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione con l’identità digitale". (segue) (Ren)