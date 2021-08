Vercelli: coltivava 14 piante di cannabis in giardino, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva 14 piante di marijuana in una serra in giardino e 50 grammi in casa già essiccati. I Carabinieri di San Germano l'hanno scovato grazie ad una soffiata. Così un 43enne, incensurato residente a Tronzano, è stato denunciato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari sono riusciti a trovare l'appartamento grazie a degli appostamenti e successivamente hanno fatto partire una perquisizione. (Rpi)