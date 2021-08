Roma: Figliomeni (Fd'I), amministrazione Raggi rimuova cartelli pericolosi che coprono semafori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo fotografato un'altra 'genialata' di questa amministrazione a guida grillina. Con l'ossessione di dipingere strisce di qua e di là - spacciandole per piste ciclabili - destinate a sbiadire nel giro di qualche settimana peraltro, questi personaggini guidati dall'assessore ai trasporti Calabrese mettono in pericolo i cittadini coprendo il semaforo con i cartelli che dovrebbero segnalare l'attraversamento 'ciclabile' ". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Stiamo parlando dell'incrocio di via Prenestina con viale Palmiro Togliatti - aggiunge - sicuramente un incrocio molto pericoloso se attraversato con il semaforo rosso a causa della mancanza di visibilità. Non mettiamo in dubbio l'importanza della mobilità sostenibile ed io stesso mi impegnerò affinché sia sempre tutelato l'ambiente e che gli utenti della strada che decidono di muoversi senza mezzi inquinanti abbiano le dovute garanzie di sicurezza, ma non in questo modo. Il problema del traffico si affronta principalmente con un aumento esponenziale del trasporto pubblico collettivo, solo in questo modo sarà possibile togliere dalla circolazione un buon numero di veicoli privati. Così facendo si potranno realizzare piste ciclabili sicure senza creare pericoli ed altro inquinamento. Anche su questo tema i grillini sono totalmente fuori dalla realtà". (Com)