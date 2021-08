Export: Di Maio, anche a giugno in aumento, fiducia prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'export italiano cresce sempre di più. Lo afferma il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ricordando i dati Istat, secondo cui "anche a giugno registriamo un aumento: +1,4 per cento rispetto al mese precedente. Nel secondo trimestre del 2021, le esportazioni del Made in Italy fanno segnare un +5 per cento in confronto al primo". "Dopo il record dei primi 5 mesi di quest'anno, superiore anche al 2019, anno boom per l’export - scrive Di Maio su Facebook -, il trend positivo continua ed è un motivo non solo di orgoglio, ma anche di massima fiducia nei mesi che verranno". "Grazie al Patto per l’Export siglato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale continuiamo a promuovere le nostre eccellenze in tutto il mondo, con risorse e strumenti concreti - aggiunge -. Parliamo di piccole e medie imprese che esportano il Made in Italy, sinonimo di qualità, e creano nuova occupazione nel nostro Paese". "Non ci fermiamo, andiamo avanti con una visione chiara e grande impegno", conclude Di Maio. (Res)