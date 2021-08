Marocco-Israele: ministro Esteri Lapid inaugura missione diplomatica a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha inaugurato oggi la rappresentanza diplomatica israeliana in Marocco, simbolo della normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. Lo ha riferito il ministro su Twitter, dichiarando che David Govrin sarà a capo della rappresentanza diplomatica. “La solenne cerimonia ha visto la partecipazione del viceministro degli Esteri del Marocco, Mohsin Jazouli", ha dichiarato Lapid, il quale ha rivelato alcuni dettagli dell’incontro tenuto con il ministro degli Esteri, Nasser Bourita. “Ho consegnato al ministro Bourita una lettera firmata dal presidente dello Stato ebraico Isaac Herzog per invitare il re Mohammed VI in visita nel nostro paese”, ha proseguito Lapid. (segue) (Res)