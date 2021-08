Roma: Politi (Lega), per Meleo ci vuole tempo anche a riparare una buca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni di nulla, se non qualche pista ciclabile, e ora un po' di cantieri aperti a spot per la città: il problema non è il codice degli appalti, ma l'incapacità della squadra a 5 stelle. Anche riparare una buca, o riaprire una fermata metro, in questa città è diventato un'odissea per i cittadini. Fortunatamente tra 50 giorni questi figuri potranno tornarsene tutti alla vita privata, con gran sollievo per la Capitale intera". È quanto dichiara il capogruppo Lega in Campidoglio Maurizio Politi. (Com)