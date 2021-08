Torino: scarcerato da poche ore, tenta di rubare in una pasticceria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni prima aveva tentato di introdursi dento un'appartamento di via Malone con un complice, ma un urlo di un condomino aveva bloccato le operazioni di scassinamento. Poi è arrivato l'arresto e la successiva scarcerazione. Ma a poche ore dalla libertà l'uomo è andato in corso Regio Parco, tentando con due complici di derubare una pasticceria. Così un 30enne di origine marocchina è stato di nuovo arrestato dalla Polizia. Il 9 agosto aveva tentato di rubare 400 euro dal registratore di cassa della pasticceria, quando è scattato l'antifurto. Durante la fuga il 30enne è stato beccato insieme ad uno dei complici, mentre il terzo è riuscito a scappare. Ora dovrà rispondere di furto pluriaggravato in concorso.(Rpi)