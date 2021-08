Roma: quartiere La Rustica al Municipio V, era diviso tra tre amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina, riunita in seconda convocazione con 16 consiglieri presenti in Aula Giulio Cesare, ha deliberato all'unanimità l'accorpamento del quartiere La Rustica - la cui titolarità amministrativa fino a oggi era divisa tra i Municipi IV, V e VI - all'interno del Municipio Roma V. Si tratta di "una battaglia importante per i cittadini di La Rustica che si battono per questo riconoscimento da anni - ha detto la presidente M5s della commissione Cultura, Eleonora Guadagno -. C'è stato un percorso unanime di coesione tra i diversi gruppi capitolini e partito da tre municipi, il IV, il V e il VI, che con atti d'indirizzo hanno chiesto all'Assemblea capitolina di arrivare a questo risultato". Ora le zone toponomastiche andranno riviste alla prossima consiliatura.(Rer)