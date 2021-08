© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato registrato un aumento del 7 per cento dei consumi elettrici nel primo semestre rispetto a quelli riportati nel medesimo periodo l'anno scorso in Romania. Lo ha annunciato oggi L'Istituto nazionale di statistica romeno. "Mentre l'illuminazione pubblica è scesa del 4,3 per cento, il consumo della popolazione è salito del 8,3 per cento" riferisce l'Istituto romeno di statistica (Ins). (Rob)