Estonia: governo stanzia 1,6 milioni di euro per contrasto a immigrazione illegale da Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo estone ha stanziato 1,6 milioni di euro per il ministero dell'Interno allo scopo di prevenire l'immigrazione illegale dalla Bielorussia. Lo ha annunciato oggi capo del Dipartimento competente nel ministero dell'Interno dell'Estonia, Kristian Jaani. "In una situazione in cui c'è una pressione migratoria diretta dalla Bielorussia alla Lituania ed alla Lettonia, oggi noi al governo abbiamo deciso di rafforzare il controllo per prevenire possibili migrazioni illegali alle nostre frontiere", ha detto Jaani in conferenza stampa annunciando lo stanziamento. Jaani ha aggiunto che i ministri dell'Interno dei tre Stati baltici discuteranno dei problemi che devono affrontare sul fronte dell'immigrazione in una riunione in programma domani 13 agosto. (Sts)