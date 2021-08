Speciale difesa: Afghanistan, Sequi, Italia non accetterà prese di potere violente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Deve essere molto chiaro – ha sottolineato l’ambasciatore - che non sarà accettata una presa di potere violenta o con la forza da parte di nuovi regimi, non sarà riconosciuto alcun’altro nuovo Emirato. Su questo è utile aggiungere che ci sono molti civili afghani che avendo collaborato con gli stranieri sono oggi preoccupati per il loro futuro, per questo insieme ad altri partner ci stiamo muovendo e una collaborazione fra il ministero della Difesa, ministero degli Esteri e quello degli Interni ha fatto sì che già 228 afghani, e le loro famiglie, che hanno già collaborato con noi siano già in Italia. E altri ce ne saranno nei prossimi giorni”. Sequi ha poi ribadito come sia “irreversibile” il ruolo di alcune conquiste, come anche “la maggiore consapevolezza della Ong locali. E’ una questione di cui gli stessi talebani terranno conto – ha detto. Noi vogliamo salvaguardare queste conquiste e non accetteremo in ogni caso delle prese di potere attraverso la forza. E’ una posizione molto chiara a livello internazionale e lo è anche per l’Italia. Ricordo – ha concluso - che a Doha stanno continuando i dialoghi fra afghani, talebani e rappresentanti internazionali”. (Com)