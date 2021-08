Speciale difesa: Madagascar, presidente Rajoelina licenzia tutti i ministri, sullo sfondo il suo sventato assassinio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai due ex ufficiali francesi, ai quali il ministero degli Affari esteri transalpino ha offerto protezione consolare, la polizia malgascia ha arrestato inizialmente quattro persone, un altro cittadino franco-malgascio e tre del Madagascar. La svolta arriva tuttavia con il fermo di Russell Kelly, imprenditore di nazionalità statunitense e direttore generale di Madagascar Oil, che nella “Grande Ile” gestisce ormai da 20 anni le maggiori risorse petrolifere del Paese. Al momento di rivelare lo sventato assassinio, il segretario di Stato del ministero della Difesa e capo della gendarmeria nazionale, Richard Ravalomanana, aveva sottolineato che le autorità malgasce erano al corrente del progetto criminale da circa un anno, grazie alle informazioni dei servizi di intelligence di Madagascar e Stati Uniti. Sempre Ravalomanana ha precisato negli ultimi giorni che fra gli indagati attualmente in stato di fermo ci sono dieci gendarmi, quattro dei quali fanno parte del Gruppo di sicurezza e intervento speciale (Gsis), unità d'élite della sicurezza nazionale cui il presidente Rajoelina ha affidato la sua scorta. "La gendarmeria ha dato carta bianca alla giustizia per determinare la colpevolezza o meno dei nostri elementi citati o in contatto con i presunti sponsor di questo tentativo di attacco", ha detto Ravalomanana citato dal quotidiano "Tribune Madagascar". Fra gli arrestati si conta anche il cantante ed attivista "Sareraka" - il cui vero nome è Yvon William Randriazanakolona -, ex membro dell'Alta autorità di transizione (Hat) noto per il ruolo avuto nelle proteste che scoppiarono in Madagascar dal 2009 al 2013 e che opposero i sostenitori dell'allora presidente Marc Ravalomanana a quelli di Andry Rajoelina, allora sindaco di Antananarivo. Attualmente consigliere alla presidenza, Sareraka è ancora in stato di fermo, mentre gli inquirenti hanno sentito anche un influente leader religioso locale. (Res)