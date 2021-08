Polonia: vicepresidente Commissione Ue Jourova, agire per difendere libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, ha criticato la nuova legge sui media in Polonia e ha chiesto all’Ue di agire per proteggere la libertà di stampa. "Il pluralismo dei media e la diversità di opinioni sono strumenti che le democrazie forti accolgono, non combattono. Il disegno di legge polacco sulle trasmissioni invia un segnale negativo. Abbiamo bisogno di una legge sulla libertà dei media in tutta l'Ue per sostenere la libertà dei media e sostenere lo stato di diritto", ha twittato Jourova. (Beb)