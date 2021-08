Russia: arrestato dirigenti di una società di sistemi ipersonici con l'accusa di alto tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha arrestato Aleksander Kuranov, l'amministratore delegato e capo progettista della società per azioni Scientific-Research Enterprise of Hypersonic Systems, con l’accusa di alto tradimento. Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine all’agenzia di stampa “Tass”, l'Fsb chiederà alla corte di trattenere Kuranov per due mesi in custodia cautelare. L’ufficio stampa del tribunale di Lefortovo di Mosca ha confermato a “Tass” che la richiesta degli inquirenti è stata accolta ma si è astenuta dal fornire dei dettagli sul procedimento penale. (Rum)