Corea del Sud: Covid, nuovi casi giornalieri scendono sotto duemila

- Dopo il record di nuovi casi giornalieri di coronavirus di ieri (2.223), la Corea del Sud ha registrato oggi 1.987 contagi, di cui 1.947 trasmessi localmente, ma il picco dell’ondata epidemica in corso, la quarta, non è ancora stato raggiunto. Lo riferisce il bollettino quotidiano dell’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Con gli ultimi dati il totale è salito a 218.192. Sono stati registrati anche tre decessi, che hanno portato il numero complessivo delle vittime a 2.138. I nuovi casi di trasmissione locale si concentrano nell’area metropolitana di Seul: 1.026, di cui 454 nella capitale e 479 nella provincia di Gyeonggi che la circonda. (segue) (Git)