Corea del Sud: Covid, nuovi casi giornalieri scendono sotto duemila (2)

- La campagna di vaccinazione è stata lanciata a fine febbraio e finora 21,8 milioni di persone, pari al 42,5 per cento dei 51,3 milioni di abitanti del Paese, hanno ricevuto la prima dose di vaccino mentre 8,22 milioni di persone, pari al 16 per cento circa della popolazione, sono stati completamente vaccinati. Il governo punta a somministrare una dose di vaccino a 36 milioni di persone, il 70 per cento della popolazione, entro settembre e auspica di raggiungere l’immunità di gregge a novembre. Da lunedì sono iniziate le prenotazioni per la fascia di età compresa tra 18 e 49 anni, che include circa 16 milioni di persone. (Git)