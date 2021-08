Afghanistan: ministero Interno francese, rimpatri nostri collaboratori sospesi già a inizio luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha annunciato di avere sospeso dall'inizio di luglio le espulsioni di migranti afgani che non avevano presentato domanda di asilo nel loro Paese di origine a causa dei combattimenti tra i talebani e le forze filogovernative. Lo ha dichiarato il ministero dell'Interno in una nota ripresa dai media francesi. "In considerazione del deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, la Francia ha sospeso i rimpatri verso questo Paese dall'inizio di luglio. Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione, in collaborazione con i nostri partner europei”, ha affermato il ministero dopo che ieri Germania e Paesi Bassi hanno annunciato a loro volta di sospendere i rimpatri dei rifugiati afgani, dopo che i talebani stanno gradualmente riconquistando il Paese. Nel 2020, l'Afghanistan è stato il primo Paese di origine per i richiedenti asilo in Francia, con 8.886 richieste. (Frp)