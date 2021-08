Roma 2021: Saltamartini (Lega), Gualtieri non buca nei sondaggi, città può cambiare con Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Gualtieri nei sondaggi non buca, e non si avvicina nemmeno a Enrico Michetti. La sinistra può dire quello che vuole: è fallimentare la scelta di un figuro grigio, scollato dal comune sentire della città, che da ministro avrebbe potuto dimostrare vicinanza ai romani, ma ha preferito comprare gli inutili banchi a rotelle voluti dall'amico Conte". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega e candidata all'Assemblea capitolina, Barbara Saltamartini. "Roma ha la possibilità di cambiare, finalmente: dopo Marino e Raggi, la Capitale con Michetti può riprendere il suo cammino", conclude.