Repubblica Ceca: fermato a Praga camion con a bordo 29 migranti siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Praga, in Repubblica Ceca, ha fermato oggi un camion con a bordo 29 migranti siriani privi di documenti, dopo un inseguimento di mezz'ora in cui è stato coinvolto anche un elicottero. Lo ha detto il portavoce della polizia della capitale ceca, Richard Hrdina. "Questa mattina la polizia è entrata in possesso di informazioni sui movimenti sospetti di un camion Ford Transit alla periferia di Praga. Dopo che la polizia ha tentato di fermare il mezzo, l'autista si è diretto verso il centro della città, tentando di scappare. Diversi veicoli della polizia e un elicottero sono stati impegnati a inseguire il veicolo", ha dichiarato Hrdina. Il camion è stato fermato nel quartiere Holesovice e, in quel momento, circa due dozzine di persone, compreso l'autista, hanno tentato la fuga nelle strade vicine. Tutti i 29 passeggeri, che si sono rivelati migranti siriani, sono stati fermati, mentre continua la caccia all'uomo per rintracciare l’uomo alla guida. (Vap)