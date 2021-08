Marocco: viceministro Esteri sudcoreano atteso a Rabat la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri sudcoreano, Choi Jong-kun si recherà in Marocco la prossima settimana in visita ufficiale. Lo rende noto il sito web d’informazione “Le 360”, secondo il quale sarà un’occasione, per i due Paesi, di rafforzare i rapporti di cooperazione nati a partire delle relazioni diplomatiche instaurate nel 1962. In una dichiarazione rilasciata oggi, dall'agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”, il ministero degli Esteri sudcoreano ha affermato che i due Paesi esamineranno i modi per dare nuovo impulso alla cooperazione economica bilaterale. Durante la sua visita, il viceministro degli Esteri sudcoreano Choi Jong-kun dovrebbe discutere soluzioni che possono aiutare gli esportatori sudcoreani a continuare le loro attività in Marocco durante questo periodo di pandemia di Covid-19. Il viceministro visiterà anche il Senegal e la Nigeria tra il 14 e il 21 agosto per approfondire la cooperazione tra la Corea del Sud e i Paesi africani in diversi settori come la salute, l'istruzione, le infrastrutture e l'industria.(Mar)