Roma 2021: Fd'I Municipio I, con Michetti ridare sicurezza e decoro a piazza Indipendenza

- "Ubriachi, risse, tappeti di bottiglie lungo le strade: sono i protagonisti delle sere a piazza Indipendenza e strade limitrofe. I residenti oramai disperati hanno lanciato un grido d'allarme.Ogni sera si creano situazioni di pericolosità, causate dalla vendita continua di alcol anche a minori e a persone già in stato di ubriachezza". È quanto dichiarano in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Patrizio Maria Pannunzi e Francesca Contu, dirigenti Fd'I del I Municipio. "Mancano i controlli ed i residenti hanno paura a uscire.La sicurezza ed il decoro devono tornare ad essere le priorità per Roma Capitale. Ormai la città è allo sbando. Condividiamo il programma del candidato sindaco Enrico Michetti di istituire un tavolo permanente con il prefetto per riportare la sicurezza in città", concludono.(Rer)