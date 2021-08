Speciale difesa: Egitto e Usa alla guida di esercitazione militare congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese prossimo, Egitto e Stati Uniti guideranno 18 nazioni in un'esercitazione militare congiunta via terra, via mare e via aria per promuovere la sicurezza e la pace in Medio Oriente. “Attendo con impazienza il successo dell’operazione Bright Star”, ha dichiarato l’ambasciatore egiziano a Washington, Motaz Zahran, su Twitter. “Le relazioni bilaterali tra i nostri due Paesi si sono rafforzate grazie al sostegno dell’amministrazione Biden e della maggioranza dei membri del Congresso”, ha affermato Zahran. (Cae)