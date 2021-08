Roma 2021: Meleo (M5s), Michetti la smetta con la favola della cantieristica elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti, l'assessora alle Infrastrutture ed esponente del M5s Linda Meleo replica: "Basta con la favoletta dei cantieri aperti poco prima delle elezioni. Vorresti fare il sindaco di Roma ma le basi proprio non ce l'hai: sai quanto tempo ci vuole per avviare un cantiere seguendo il codice degli appalti? Sai cosa significa fare una gara trasparente e regolare o forse sei abituato agli affidamenti diretti che il centrodestra ha fatto quando governava Roma con Alemanno e la Lega Nord? Forse nella Roma antica con la schiavitù i cantieri potevano essere aperti dal giorno alla notte - scrive Meleo su Facebook -, ora siamo nel 2021 e la situazione è ben diversa. Ci sono dei tempi per fare le cose in regola, rispettando la legge. Hai definito disordinata la modalità di apertura dei cantieri, soprattutto nel centro storico. É evidente che hai vissuto poco il territorio e parlato con le persone. Ti saresti accorto che le strade e le principali infrastrutture vengono curate periodicamente anche in periferia. Programmiamo in anticipo i cantieri, secondo le reali esigenze del territorio e pianifichiamo con cura le manutenzioni ordinarie e straordinarie. I lavori vengono fatti tutto l’anno in maniera continuativa, non solo in estate. Abbiamo un programma di monitoraggio di strade e ponti che in tempo reale ci segnala le criticitá sulle quali intervenire. Esiste la tecnologia e noi la utilizziamo. Non siamo ai tempi delle bighe - conclude -. Con il programma Strade nuove abbiamo riqualificato oltre 800 km di strade ad alto scorrimento, senza contare quelle di competenza municipale".(Rer)