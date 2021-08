Germania: sondaggio, 41 per cento tedeschi ritiene probabile nuova serrata in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 41 per cento dei cittadini tedeschi prevede che ci sarà una nuova serrata in autunno, oltre a varie altre misure restrittive, a causa della pandemia di coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Forsa per le emittenti “Rtl” e “ntv”. Il 50 per cento, invece, non ritiene questo scenario probabile. Tre intervistati su quattro (76 per cento) pensano che sia giusto che le persone che non vogliono essere vaccinate debbano pagare in autonomia i test per il Covid-19 dall'11 ottobre, mentre solo uno su cinque (21 per cento) pensa che ciò non sia corretto. I sostenitori di Alternativa per la Germania (55 per cento) e le persone non vaccinate (82 per cento) in particolare rifiutano queste misure. Il sondaggio di Forsa è stato condotto su un campione di 1.002 persone. (Geb)