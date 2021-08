Taiwan-Australia: presidente Tsai incontra nuova rappresentante di Canberra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan auspica di continuare la cooperazione bilaterale con l'Australia per mantenere la stabilità nella regione indo-pacifica. Lo ha dichiarato oggi la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, durante un incontro con la nuova rappresentante dell'Australia a Taiwan, Jenny Bloomfield. "Le due nazioni condividono ideali e valori simili", ha detto Tsai dopo aver ringraziato il governo australiano per aver "sostenuto attivamente la partecipazione internazionale di Taiwan" e per aver "espresso pubblicamente l'importanza della stabilità" nello Stretto di Taiwan. La presidente di Taipei ha affermato anche che i due Paesi hanno registrato numerosi sviluppi nella cooperazione nell'istruzione, nella tecnologia e nella sicurezza delle informazioni e negli investimenti economici e commerciali. Tsai ha inoltre detto nel corso dell'incontro che Taiwan "auspica di avviare con l'Australia un accordo di cooperazione economica il prima possibile". (segue) (Cip)