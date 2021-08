Lombardia: Fontana, il carisma di Borradori vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ci ha lasciato un amico, Marco Borradori, sindaco di Lugano. Un uomo con il quale ho collaborato fin dai tempi della mia guida alla città di Varese e imparato ad apprezzare per le sue doti umane e politiche. La sua morte mi ha profondamente colpito". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la prematura scomparsa del sindaco di Lugano Marco Borradori. "Esprimo cordoglio alla sua famiglia - continua il governatore della Lombardia - e sono certo che il suo carisma vivrà per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo". (Com)