I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Algeria: premier libico Dabaiba esprime condoglianze per vittime incendi - Il primo ministro del governo ad interim di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha ricevuto ieri pomeriggio l'ambasciatore algerino a Tripoli, Kamel Abdelkader Hijazi. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Dabaiba, affermando che il capo dell’esecutivo ha espresso al diplomatico la sua profonda tristezza per i membri delle forze armate algerine deceduti durante lo spegnimento degli incendi scoppiati in Algeria. "Esprimo le condoglianze al presidente e al popolo algerino per questo grande perdita: estendo la solidarietà del popolo libico al popolo algerino fraterno in queste difficili circostanze". (segue) (Res)