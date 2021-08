© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Tunisia: telefonata fra ministri Esteri, focus su Covid e incendi - La ministra degli Affari esteri della Libia, Najla el Mangoush, ha telefonato ieri sera all'omologo tunisino, Othman Al Jerandi, esprimendo la “solidarietà del popolo libico al fraterno popolo tunisino e la disponibilità della parte libica di fornire aiuto”. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero libico, affermando che durante questa telefonata, Mangoush ha chiesto rassicurazioni dall'omologo tunisino sulla situazione nel Paese vicino, soprattutto per quanto riguarda gli incendi scoppiati nelle foreste di alcuni governatorati tunisini, e gli sforzi compiuti per spegnerli. Le due parti hanno discusso anche degli ultimi sviluppi della situazione epidemiologica nei due Paesi e delle misure adottate per far fronte a questa pandemia, oltre all'importanza di rafforzare i rapporti di cooperazione e coordinamento congiunto in vari campi. (Res)