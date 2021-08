© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: linea diretta militare, Pyongyang continua a non rispondere - La Corea del Nord non ha risposto alle telefonate della Corea del Sud sulla linea di comunicazione transfrontaliera questa mattina, terzo giorno consecutivo di silenzio. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Le mancate risposte del Nord seguono le proteste contro le esercitazioni militari estive tra il Sud e gli Stati Uniti, che entreranno nel vivo con simulazioni di comando congiunto dal 16 al 26 agosto dopo una fase preliminare di addestramento di quattro giorni iniziata il 10 agosto. La linea diretta intercoreana è stata ripristinata il 28 luglio, dopo essere stata interrotta l’anno scorso dal Nord in segno di rappresaglia contro le attività di volantinaggio transfrontaliere di attivisti pro-democrazia sudcoreani. Sono previsti due contatti telefonici al giorno. Da martedì pomeriggio Pyongyang non risponde. Secondo quanto riportato, le autorità militari sudcoreane stanno monitorando la situazione e mantengono una posizione di prontezza. Al momento non sono state rilevate attività insolite. (segue) (Res)