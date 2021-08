© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino respinge accuse su casi Spavor e Kovrig, "detenzione arbitraria è quella di Meng" - I cittadini canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig sono stati arrestati, perseguiti e processati in conformità con la legge cinese. Lo ha dichiarato oggi un portavoce dell'ambasciata della Cina negli Stati Uniti, commentando la reazione di Washington sull'amministrazione della giustizia da parte di Pechino come "avventata e irresponsabile". "È una grave interferenza nella sovranità giudiziaria cinese", si legge nella nota dell'ambasciata. "L'accusa degli Stati Uniti di 'detenzioni arbitrarie' della Cina sui casi di cui sopra è fuorviante", ha aggiunto il portavoce. "Un caso di detenzione arbitraria è quello di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei. Meng non ha mai violato alcuna legge canadese, ma è stata detenuta dal Canada fino a oggi", ha accusato a sua volta l'ambasciata cinese nella nota. La parte canadese sta agendo come complice degli Stati Uniti, e questo è esattamente un esempio da manuale di detenzione arbitraria per 'aver esercitato influenza' su un governo straniero", ha affermato il portavoce. (segue) (Res)