- Giappone: Paralimpiadi probabilmente senza pubblico, governo valuta ingressi scolaresche - Le Paralimpiadi che stanno per aprirsi a Tokyo si terranno probabilmente senza spettatori, come le Olimpiadi da poco archiviate, a causa dell’epidemia di coronavirus nell’area metropolitana della capitale del Giappone, in stato di emergenza. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Jiji Press”. Il governo, tuttavia, sta esplorando la possibilità di realizzare programmi che consentano agli studenti delle scuole elementari e superiori di assistere agli eventi paralimpici dal vivo. La questione sarà discussa in una riunione con l’amministrazione metropolitana di Tokyo, in programma la prossima settimana. (segue) (Res)