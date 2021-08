I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: occupato nuovamente sito "ex Penicillina" sgomberato nel 2018, 7 denunciati - Era già stato sgomberato nel dicembre del 2018 e riaffidato alla proprietà il sito industriale dismesso cosiddetto "ex Penicillina. La segnalazione, da parte della proprietà, di una nuova occupazione, ha fatto scattare l'intervento immediato da parte degli agenti della polizia di stato del IV Distretto San Basilio. Il sopralluogo ha consentito di rintracciare all'interno dello stabile sette persone senza alcun titolo che, dopo l'identificazione, sono state denunciate all'autorità giudiziaria per invasione di terreni o edifici. (segue) (Rer)