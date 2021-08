I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: picchia la madre e la minaccia di morte per avere soldi, arrestato 28enne - Ha minacciato la madre puntandole un coltello a scatto con la pretesa di ottenere soldi altrimenti l'avrebbe uccisa. La donna aveva ripreso a casa il figlio tossicodipendente con la speranza di poterlo recuperare. Tutto inutile dato che dopo alcuni giorni, il 28enne non ha esitato a minacciare la donna. Poi, prima che la vittima trovasse rifugio nell'appartamento della sua vicina, il ragazzo l'ha afferrata sbattendole la testa al muro. A fare le spese dell'aggressività del giovane anche la vicina di casa ferita ad un piede dal ragazzo. A far scattare il tempestivo intervento degli agenti del IV distretto San Basilio e delle sezioni volanti, la segnalazione al Nue 112 della vittima non appena ha trovato rifugio nella casa della vicina. Nel corso dell'intervento, che si è concluso con l'arresto del 28enne romano, i poliziotti hanno riscontrato il danneggiamento della porta di ingresso dell'abitazione nonché di numerose suppellettili al suo interno. Raccolta la denuncia della donna presso il VI distretto Casilino dopo gli accertamenti di rito, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il reato di maltrattamenti. La vittima è stata refertata in ospedale con una prognosi di 5 giorni. (segue) (Rer)