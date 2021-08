I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: agenzia Onu denuncia presenza tunnel di Hamas presso proprie strutture - L’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha denunciato la presenza di “strutture sotterranee” e “tunnel” presso le proprie strutture nella Striscia di Gaza, condannandone con forza “l’esistenza e l’uso potenziale”. Lo riferisce un comunicato dell’agenzia Onu, pubblicato sul suo sito internet ufficiale. “Unrwa ribadisce che le sue installazioni sono inviolabili in ogni momento, mentre conduce valutazioni di rischio, mediante il Servizio dell’Onu per l’azioni anti-mine (Unmas), legate ai raid aerei israeliani tra il 13 e il 15 maggio 2021 che hanno danneggiato diversi suoi edifici”, si legge nella nota. “Valutazioni iniziali di rischio hanno indicato l’esistenza di strutture sotterranee che avrebbero potuto causare ulteriori danni”, prosegue il comunicato, secondo cui “lettere di protesta sono state inviate alle autorità de facto di Gaza”, ovvero il movimento palestinese Hamas. (segue) (Res)