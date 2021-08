I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: leader Hezbollah Nasrallah placa polemiche contro patriarca Rai - Il segretario generale del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha fatto appello ai sostenitori del partito affinché non "insultino" il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, oggetto da domenica scorsa – 8 agosto – di una violenta campagna di accuse da parte del gruppo filo-iraniano. In un discorso tenuto ieri sera, il leader sciita ha sottolineato che “nessuna persona in questo Paese (…) deve essere insultata o essere oggetto di attacchi personali”, aggiungendo che “questo genere di comportamento non fa che aggravare le ostilità e i rancori”. Nella sua ultima omelia domenicale, il cardinale Rai ha puntato il dito contro Hezbollah, responsabile a suo dire di “sostituirsi alle autorità costituzionali nel prendere decisioni strategiche che coinvolgono la sorte del Paese e dei libanesi”. Le dichiarazioni di Rai sono giunte dopo il lancio di razzi in Israele, rivendicato dal partito sciita, che ha acceso la scorsa settimana nuove tensioni lungo la linea di demarcazione tra i due Paesi. (segue) (Res)